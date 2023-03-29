صورة.. تغريدات غريبة عبر حساب نيمار على تويتر!

فوجئ متابعو نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم “نيمار دا سيلفا”، بتغريدات غريبة وهجومية عبر حسابه على تويتر.

لكن المسؤولة الصحفية البرازيلية لـ “نيمار” نفت على الفور لوكالة فرانس برس، أي علاقة لنيمار بتلك التغريدات، مؤكدة ان حسابه الرسمي على تويتر قد تم اختراقه، لبعث رسائل غير صحيحة.

وقالت المسؤولة الصحفية للاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي يتعافى حاليا من عملية جراحية في الكاحل الأيمن “لقد تم اختراقه! تويتر يتولى حل المشكلة. في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أخرى”.

وتم حذف العديد من الرسائل التي أرسلها المخترقون من الحساب الذي يتابعه أكثر من ستين مليون شخص. ومع ذلك، تمكنت وكالة فرانس برس من رؤية رسالة لم تختف، تستهدف وسيلة إعلامية برازيلية بعبارات هجومية.

HACKEARAM O NEY Perfil de Neymar no Twitter faz postagens suspeitas na tarde desta terça-feira (28). Um dos tweets diz: – Zestyx64 ama voces, tmj neymar. 📸 Reprodução pic.twitter.com/1qs5na0eqe — Goleada Info (@goleada_info) March 28, 2023

كما تم اختراق حساب رافاييلا، شقيقة نيمار، على تويتر. إلا أنها سارعت لتوضح عبر حسابها على انستغرام \أنها ليست مصدر الرسائل على حسابها.