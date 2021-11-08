صورة تكشف لحظة تمثيل جريمة قتل شاب لوالديه في مصر

كشفت صورة نشرتها وسائل الإعلام المصرية اصطحاب رجال مباحث الإسكندرية، الابن المتهم بقتل أبيه وأمه المسنين لتمثيل جريمته.

ووفقا لما قام به المتهم بقتل والديه فإنه قد استغل أن والديه يعيشان معا دون وجود رفيق لديهما، فتوجه إليهما وبحوزته “جوانتي”، ما يعني عقده العزم على التخلص منهما إرضاء لزوجته.

ووقعت مشاجرة بين المتهم ووالده، بعدما طلب منه التنازل عن كل أملاكه له، إلا أن الأب رفض طلب الابن، الذي بادره بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم، ثم توجه بعد ذلك إلى والدته، القعيدة في الفراش، وذبحها رغم توسلاتها له.

كما تبين أنه بعد قتلهما قد اتجه إلى منطقة المحمودية المجاورة لنطاق مسرح الجريمة وألقى سلاح الجريمة فوق سطح كشك غسيل سيارات إلا أن كاميرات المراقبة في المنطقة قد كشفته حينها.

وتعود الواقعة حين اكتشف حفيد المجني عليهما، نجل ابنتهما، وفاتهما إثر طعنات في صدر السيدة ومعدة الرجل، ما نتج عنه إبلاغ الإسعاف التي وصلت إلى موقع البلاغ المشار، حيث تبين أن الشخصين تلفظا أنفسهما الأخيرة، وأنهما متوفيان بالفعل، إضافة إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما تبين بعد ذلك أن ابنهما هو من قتلهما إرضاء لزوجته.