صورة.. تمساح يحمل عددًا كبيرًا من صغاره على ظهره

التقطت عدسة المصوّر، دريتيمان مخرجي، صورة طريفة جمعت بين تمساح وصغاره الذين بلغ عددهم أكثر من 100، في إحدى الحدائق الوطنية بالهند،

وعلى مرّ الأعوام الـ25 الماضية، قام المصور الهندي بزيارة 40 بلدًا تقريبًا لتوثيق البيئات والحيوانات المختلفة فيها.

وعلى الرغم من أنه يهتم بتوثيق مختلف الكائنات أينما تواجدت، إذ أنه وصل إلى وجهات مثيرة للإعجاب بالفعل، مثل القارة القطبية الجنوبية، وإحدى البراكين النَشِطة في الكونغو، إلا أنه يُركّز على توثيق الكائنات التي تحتاج للاهتمام، مثل تمساح “غاريال” المُهدد بالانقراض.

وأمضى “مخرجي” الكثير من الوقت هناك مع إدارة الغابات بهدف توثيق هذا الكائن بالذات في نهر “شامبال” في محمية “شامبال” الوطنية.

ونجح المصور الهندي في توثيق لقطات رائعة لتمساح يحمل أكثر من 100 من صغاره فوق ظهره.

وقال مخرجي: “أردت أن أُظهر العلاقة بين الصِغار، والأب”، مؤكّدًا أنه أطلق على الصورة اسم “الأب المسؤول”.

وعادةً ما يتّسم ذكور “غاريال” بالخجل الشديد، ولكن تُصبح هذه التماسيح عدوانية للغاية خلال موسم التزاوج لحماية صِغارها، وفقًا لما ذكره المصور.

ولا يأتي الصغار من أنثى واحدة فقط، إذ يتزاوج الذكر مع عدد من إناث التماسيح يتراوح بين 7 و8.

ورغم أن التماسيح الذكور والإناث تعمل معًا لحماية الصّغار، إلا أن المصور قال: “الذكر يتحمّل أكبر قدر من المسؤولية خلال هذه الفترة التي يواجه فيها الصغار تهديدًا أكبر”.

وفي الطبيعة، يلعب الذكور أيضًا دورًا في العناية بالصِغار في بعض الأحيان، وتُظهر الصورة مثالاً على ذلك.

ولا يوافق مخرجي على وصف هذه الحيوانات بأنها خطرة، مؤكّدًا أنها “غير مهتمة بنا”.