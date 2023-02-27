صورة جني.. رئيس المكسيك يثير الجدل بتغريدة عبر تويتر!

فاجأ رئيس المكسيك أندريس مانويل متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بصورة قال إنها التقطت ليلاً لجن الغابات جالساً على عصن إحدى الأشجار.

ونشر الرئيس مانويل صورتين قال إن إحداهما التقطها أحد المهندسين Gلجني Aluxe قبل 3 أيام، أما الثانية، فأشار إلى أن دييغو برييتو التقط صورة لمنحوتة رائعة تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في إيك بالام.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

ولم يفرغ الرئيس المكسيكي من نشره للصورتين حتى انهالت عليه عليه التعليقات الساخرة والمنتقدة لنشرها في هذا التوقيت.

فقد قال له أحد المتابعين “أساطير كائنات الـ aluxe حقيقية كإنجازاتك”، ولفت آخر إلى أنه اعتقد في البداية أنه “حساب ساخر ليتبين أنه ساخر حساب الرئيس!”.

وكانت الصورة المثيرة للجدل أظهرت ما يشبه الكائن الغريب متسلقاً غصن شجرة وعيناه تلمعان، في إشارة إلى ما يعرف في الأساطير المكسيكية القديمة بجن الغابات أو الألوكس الذي ينفذ ألاعيب ومقالب في البشر، مثل إخفاء الأشياء.