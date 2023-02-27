الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة جني.. رئيس المكسيك يثير الجدل بتغريدة عبر تويتر!

منذ 32 دقيقة
رئيس المكسيك أندريس مانويل

رئيس المكسيك أندريس مانويل

A A A
طباعة المقال

فاجأ رئيس المكسيك أندريس مانويل متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بصورة قال إنها التقطت ليلاً لجن الغابات جالساً على عصن إحدى الأشجار.

ونشر الرئيس مانويل صورتين قال إن إحداهما التقطها أحد المهندسين Gلجني Aluxe قبل 3 أيام، أما الثانية، فأشار إلى أن دييغو برييتو التقط صورة لمنحوتة رائعة تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في إيك بالام.

 

ولم يفرغ الرئيس المكسيكي من نشره للصورتين حتى انهالت عليه عليه التعليقات الساخرة والمنتقدة لنشرها في هذا التوقيت.

فقد قال له أحد المتابعين “أساطير كائنات الـ aluxe حقيقية كإنجازاتك”، ولفت آخر إلى أنه اعتقد في البداية أنه “حساب ساخر ليتبين أنه ساخر حساب الرئيس!”.

وكانت الصورة المثيرة للجدل أظهرت ما يشبه الكائن الغريب متسلقاً غصن شجرة وعيناه تلمعان، في إشارة إلى ما يعرف في الأساطير المكسيكية القديمة بجن الغابات أو الألوكس الذي ينفذ ألاعيب ومقالب في البشر، مثل إخفاء الأشياء.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

يورجن كلينسمان،
كلينسمان يتولى تدريب كوريا الجنوبية
طبق الكشري من أشهر الأكلات الشعبية في مصر
الكشري يحلق.. أشهر الأكلات الشعبية المصرية في خطر!
تعبيرية
وفاة المنتج الأمريكي وولتر ميريش

الأكثر قراءة

الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
نهاية مأسوية للشيخ الرفاعي… ما هي الخلفيات؟
مؤشر قياس الزلازل
نصيحة من باحث جيولوجي إلى اللبنانيين بشأن الزلازل
مؤشر قياس الزلازل
هزّة أرضية جديدة في لبنان