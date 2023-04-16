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صورة.. خطأ فادح على التلفزيون المصري خلال صلاة التراويح

منذ دقيقتين
صلاة التراويح- أرشيفية

صلاة التراويح- أرشيفية

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وقعت القناة الخامسة بالتلفزيون المصري في خطأ فادح، بعد ظهور عبارة عيد القيامة المجيد على بث صلاة التراويح.

وأثارت الصور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نقل وقائع صلاة التراويح تحت عنوان قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس القناة الخامسة (الإسكندرية) تعليقا على أزمة الصور المنتشرة للقناة أن الخطأ وقع بالفعل وأن الصور صحيحة، موضحا أن المسؤول عن هذا الخطأ هو مخرج القناة وأن تحقيقا سيجري معه.

وتعرضت القناة لانتقادات واسعة، وعلق أحد المتابعين على موقع فيسبوك، قائلا: “دا خطأ وارد يحصل لأنه بيتم النقل ما بين تراويح الأزهر وبين القداس ونسيوا التعديل، واتعدلت بعدها بـ 5 دقائق”.

بينما علق متابع آخر قائلا: “قناة الإسكندرية من صلاة العشاء، هو مين بيودي على فين؟”، بينما علقت إحدى المتابعات: “معلش الناس صايمة مش داريين هم في صلاة تراويح وعشاء ولا قداس مسيحي، الله يكون في عونهم”.

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