صورة.. دار أزياء عالمية تطرح حقيبة يد نسائية من صخور النيازك بمبلغ خيالي!

فاجأت دار الأزياء الفرنسية “كوبيرني” “Coperni” عشاق منتجاتها بإطلاق حقيبة يد نسائية لفصل الخريف بمزايا غريبة وسعر وصل لعشرات آلاف الدولارات.

وكشفت الدار الفرنسية أن الحقيبة الجديدة مصنوعة من صخور النيازك، ويصل وزنها إلى حوالي 2 كلغ مما يعني صعوبة كبيرة في حملها ووضع الأغراض فيها، بينما بلغ سعرها (40,000) يورو، أي ما يعادل (43,061) دولار أمريكي.

وفور إعلان الشركة عن طرحها للحقيبة الغريبة، تهافتت طلبات الشراء الكثيرة عليها، مما قد يعني وضع الكثيرين على قائمة الانتظار لشهور حتى يصل طلبهم، وذلك لأن الكمية التي ستطرحها الشركة الفرنسية محدودة وغير قابلة للاسترداد.

يشار إلى أن “Coperni” هي علامة تجارية فرنسية للأزياء تأسست عام 2018 على يد المصممين “أرنو ديفين” و”سباستيان ميراد”.

تتميز هذه العلامة التجارية بتصاميمها الحديثة والمبتكرة، وتستخدم تقنيات حديثة مثل الواقع الافتراضي لتصميم ملابسها وعرضها.

يركز المصممون على الحداثة والأناقة والأنوثة في تصاميمهم، ولقد حققت العلامة التجارية شهرة واسعة في قطاع الموضة في فترة قصيرة منذ إطلاقها.