الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. دينا الشربيني بإطلالة غربية على انستغرام

منذ 43 دقيقة
دينا الشربيني

دينا الشربيني

A A A
طباعة المقال

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر “إنستغرام”، صورة لها بغلاف مجلة وظهرت بإطلالة غربية، حيث كانت ترتدي فستانًا قصيرًا أخضر اللون على شكل وردة، وعلق الجمهور: “دي لفة هدايا”.

يذكر أن آخر أعمال “دينا”، كان مسلسل “آخر دور”، وتدور أحداثه حول روان، وهي فتاة متهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وبدأت دينا الشربيني تصوير مسلسل “كامل العدد” وتنافس به في موسم رمضان 2023، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، كما تنتظر دينا الشربيني إطلاق فيلمها يوم 13 والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وفي الوقت نفسه بدأت دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلم “شقو” والذي يشهد تعاونها الثاني مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعد مسلسل جراند أوتيل، كما تتعاون مع النجم أمير كراره في بطولة فيلم بطل العالم والمقرر إطلاقه 2023.

    المزيد من منوعات

    نادي مانشستر يونايتد
    عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد
    حرس الشرف الشركسي
    بالصور.. حرس الشرف الشركسي يخدم العائلة المالكة منذ تأسيس الأردن
    فادي الهاشم
    ظهور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم

    الأكثر قراءة

    الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    فادي الهاشم
    ظهور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم