صورة.. دينا الشربيني بإطلالة غربية على انستغرام

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر “إنستغرام”، صورة لها بغلاف مجلة وظهرت بإطلالة غربية، حيث كانت ترتدي فستانًا قصيرًا أخضر اللون على شكل وردة، وعلق الجمهور: “دي لفة هدايا”.

يذكر أن آخر أعمال “دينا”، كان مسلسل “آخر دور”، وتدور أحداثه حول روان، وهي فتاة متهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وبدأت دينا الشربيني تصوير مسلسل “كامل العدد” وتنافس به في موسم رمضان 2023، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، كما تنتظر دينا الشربيني إطلاق فيلمها يوم 13 والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وفي الوقت نفسه بدأت دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلم “شقو” والذي يشهد تعاونها الثاني مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعد مسلسل جراند أوتيل، كما تتعاون مع النجم أمير كراره في بطولة فيلم بطل العالم والمقرر إطلاقه 2023.