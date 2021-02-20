صورة.. رصد طائرة “غير مرئية” في إحدى القواعد الأمريكية

تمكن أحد مستخدمي برنامج “غوغل إيرث” ، من ملاحظة وجود طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية “غير مرئية” على صور الأقمار الصناعية.

ورُصدت الطائرة في قاعدة القوات الجوية الأمريكية بالقرب من مدينة أبيلين، تكساس، حيث تظهر بشكل شفاف مقارنة بالطائرة المتوقفة بجانبها.

وقال المستخدم لصحيفة “ديلي ستار”: “بصراحة، ليس لدي أدنى شك بشأن وجود طائرة غير مرئية، هناك الكثير من الابتكارات التي تجري خلف الأبواب المغلقة”.

وتضاربت الآراء بشأن حقيقة الصورة ومدى وجود مثل هذا النوع من الطائرات، لذا رجح البعض أن يكون هذا مجرد خلل في النسيج، عكس الشكل المرئي للطائرة”.

يذكر أن “غوغل إيرث” (Google Earth)‏ برنامج خرائطي وجغرافي معلوماتي أنشأته شركة “كي هول”، يرسم البرنامج خريطة للأرض عن طريق تركيب الصور التي تم الحصول عليها من صور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي ونظم المعلومات الجغرافية الثلاثية الأبعاد الخاصة بالكرة الأرضية.

Google Earth 'blocks out top-secret USAF jet' sparking rush of conspiracy theorieshttps://t.co/o5yNo8P5Tj pic.twitter.com/M7dseKCeAW — Daily Star (@dailystar) February 19, 2021