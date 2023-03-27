صورة سماوية مذهلة ابتداءً من الجمعة

بدءا من الجمعة، سيصبح بإمكان هواة الفلك متابعة صورة سماوية مذهلة لاصطفاف خمس كواكب تحت القمر في حدث يسمى “المحاذاة” أو “موكب الكواكب”.

وستكتمل المحاذاة التي تستمر أسبوعين مساء الثلاثاء، وستشمل عطارد والزهرة، والمريخ، والمشتري، وأورانوس.

ونقلت شبكة PBS عن كاميرون هوملز، عالم الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا قوله إن “العرض سيكون مرئيا بشكل كبير يوم الجمعة”، مضيفا أن “مثل هذه المحاذاة تظهر كل بضع سنوات أو نحو ذلك، وسيكون جزء كبير منها مرئيا بالعين المجردة، حتى في المناطق الحضرية ذات التلوث الضوئي الكبير، ويمكن رصده عبر نصفي الكرة الشمالي والجنوبي”.

وأوصى هوملز بالتوجه إلى مكان يتمتع بإطلالة جيدة على الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة، عندما تكون خطوط غروب الشمس الملونة لا تزال موجودة وتتحول إلى اللون الأزرق الداكن، ولكن ليس الأسود.

أسهل كوكب يمكن اكتشافه هو كوكب الزهرة، وغالبا ما يشار إليه باسم “نجم المساء”، لأنه ألمع جسم في سماء الليل بجانب القمر.

وسيظهر أورانوس بالقرب من كوكب الزهرة، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب مشاهدة الكوكب البعيد من دون منظار أو تلسكوب إلا إذا كان الشخص يشاهد من موقع من دون تلوث ضوئي.

تحت كوكب الزهرة وأورانوس سيكون المشتري وعطارد، يحومان فوق الأفق مباشرة.

وقد يكون من الصعب أيضا مشاهدة عطارد من دون معدات خاصة، لأن وهج الشمس يمكن أن يطغى على الكوكب. ولكن بالنسبة للمراقبين الحذرين، سيكون كلا الكوكبين مرئيين لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد غروب الشمس، كما قال هوملز.

أما المريخ فسيكون على خط مستقيم من كوكب المشتري وعطارد والزهرة وأورانوس والقمر. وأضاف هوملز أن من السهل تمييزه بسبب لونه البرتقالي المميز.

وقال هوملز إن جميع الكواكب ستظهر “مثل اللؤلؤ على قلادة” عبر سماء الليل.