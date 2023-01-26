صورة.. شاكيرا ترفض طلب والدة بيكيه بإزالة "دمية الساحرة"

رفضت المغنية الكولومبية شاكيرا طلبا من والدة صديقها السابق جيرارد بيكيه بإزالة دمية الساحرة التي وضعتها في شرفتها وتطل على منزل حماتها، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وكانت المغنية الكولومبية قد وضعت في شرفة منزلها ببرشلونة دمية تشبه ساحرة وتطل على منزل والدة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المعتزل وصديقها السابق ووالد أطفالها بعد الانفصال.

وتسكن شاكيرا ومونتسيرات برنابيو والدة جيرارد بيكيه في نفس الشارع، وفي الشهر الماضي وضعت المغنية الكولومبية دمية بالحجم الطبيعي تمثل ساحرة أخافت والدة الدولي الإسباني السابق.

وحسب الصحفي مارك ليرادو، توجهت والدة بيكيه إلى شقة شاكيرا وطالبت بإزالة الدمية. وقال الصحفي: “قبل أسابيع تلقيت معلومات تفيد بأن والدة جيرارد كانت قلقة بشأن طقوس مزعومة تؤديها مع ساحرة سوداء”.

ورغم مطالب منتسيرات برنابيو والدة جيرارد بيكيه فإن المغنية الكولومبية شاكيرا رفضت بشدة إزالة الدمية من شرفة منزلها.

وانفصل الثنائي، شاكيرا البالغة 45 سنة وجيرارد بيكيه البالغ 35 سنة، السنة الماضية بعد علاقة استمرت 12 سنة، ولديهما طفلان، ودخلا في مشاكل قانونية لحضانة الطفلين قبل أن يتفقا على تسوية.

ودخل الطرفان في جدل كبير في المدة الأخيرة حيث أصدرت شاكيرا عدة أغان تشير لصديقها السابق فيما رد بيكيه على كل إشاراتها بطريقته الخاصة والساخرة.