صورة.. صلاح يطالب بعدم نسيان معاناة ضحايا الحرب والدمار في غزة

طالب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدم نسيان معاناة ضحايا الحرب والدمار في غزة وذلك خلال فترة عيد الميلاد.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس واجتياح غزة ردا على الهجوم الذي اقتحم فيه مقاتلو الحركة بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول الماضي، وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن في أسوأ هجوم في تاريخها.

وقال صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليق إلى جوار صورة لشجرة عيد الميلاد الاثنين “عيد الميلاد هي الفترة التي تجتمع فيها العائلات للاحتفال”.

“مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط خاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذاالعام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام هذه العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا معاناتهم. عيد ميلاد مجيد”.

وهذه المرة الثانية التي يبدي فيها صلاح البالغ عمره 31 عاما عاطفه مع ضحايا الحرب في غزة، حيث نشر مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) بعد 11 يوما من اندلاع الحرب يطالب فيه “بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية على غزة على الفور”.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST — Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023