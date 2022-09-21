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صورة.. ضيف مرعب داخل مرحاض منزل في اميركا

منذ ساعة واحدة
مرحاض عام- تعبيرية

مرحاض عام- تعبيرية

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استجاب ضباط إدارة شرطة يوفولا في ولاية ألاباما الأمريكية، لبلاغ مقدم من أصحاب أحد السكان يطالب بالعثور على ثعبان الجرذ الرمادي في مرحاض المنزل، مطالبين فرق الإنقاذ للتدخل في إزالته.

وكانت الشرطة في ألاباما، قد استجابت للاستغاثة المقدمة مع موقف غير عادي عندما وجد صاحب المنزل ثعبانًا في مرحاضه، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة يوفولا، إن الضباط في نوبة النهار استجابوا لمساعدة صاحب المنزل الذي وجد ثعبانًا في المرحاض.

وقالت الإدارة في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا نعرف أبدًا من يوم إلى آخر نوع المكالمة التي سنستقبلها خلال مناوبتنا”.

وتابعت الإدارة قائلة: “الأفعى تعرف بأنها أفعى الفئران الرمادية غير المؤذية، تم إطلاقها في موطن أكثر ملاءمة”.

الثعبان الرمادي في المرحاض

الثعبان الرمادي في المرحاض

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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