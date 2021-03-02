صورة عادل إمام على جهاز التنفس الاصطناعي تثير الجدل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مرفق بصورة للفنان المصري “عادل إمام” على جهاز التنفس الاصطناعي، زاعما إصابة الفنان الكبير بفايروس كورونا.

وسائل إعلام محلية نفت إصابة الممثل المصري الشهير بفايروس كورونا، وذكرت إنما هو مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن منذ فترة نتيجة التدخين في السنوات الماضية.

وقالت إن أي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الإرهاق، وغالباً ما يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي كي يبقى مستوى الأكسجين معتدلاً في الدم.

وأضافت أن الزعيم ملتزم تماماً بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية منه، حتى أنه لا يستقبل أولاده وأحفاده أحياناً.

كذلك أشارت إلى أن “عادل إمام” يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص، مؤكدة أنه أيضا لم يصب باكتئاب بسبب الحجر كما تم تداوله.

من جهتها، نفت عائلة “عادل إمام” هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، وقال نجله الفنان “محمد إمام” في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية. وما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا”.

وتابع إمام: “والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة. ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميا وأن كل ما أشيع عارٍ تماما من الصحة”، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عن والده تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر، بحسب تعبيره.