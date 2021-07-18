صورة غامضة لـ"رونالدو" تثير جدلاً واسعاً

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد صورة غامضة عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، أثارت جدلا واسعا.

ونشر رونالدو البالغ 36 عاما صورة يظهر فيها واقفا بجانب سيارة فاخرة من طراز “روز رايز” وأرفقها بكلمتين: “يوم القرار”.

ولم يوضح النجم البرتغالي إذا كان “يوم القرار” يتعلق بمستقبله مع يوفنتوس، أو يعود إلى قرار في حياته الخاصة.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس الصيف المقبل، وتزعم بعض التقارير أنه قد يفضل الرحيل الآن، بينما تؤكد أخرى أنه قرر البقاء في إيطاليا والتمديد مع “السيدة العجوز” لموسم آخر.

وحسب صحيفة “فوتبول إيطاليا” فإن خورخي مينديز وكيل رونالدو سيلتقي اليوم مع إدارة يوفنتوس للبت في مستقبل “الدون” مع النادي الإيطالي العريق.

وحامت الشكوك حول مستقبل أفضل هداف في كأس أوروبا، بعدما فشل يوفنتوس في الإحتفاظ بلقبه بطلا للـ “سيري إي” للموسم العاشر تواليا، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليعود ويخطف بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة بطاقة التأهل إلى المسابقة القارية الأم بحلوله رابعا، ويكتفي بالفوز بالكأس المحلية.

ويستهل يوفنتوس الموسم الجديد خارج قواعده أمام أودينيزي وبإدارة مدربه الجديد – القديم ماسيميليانو أليغري خليفة أندريا بيرلو المقال من منصبه، والعائد بدوره لتسلم الأمور الفنية بعد عامين من إقالته على الرغم من قيادته لليوفي للفوز بلقب الـ “سكوديتو” خمسة مواسم تواليا.