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صورة كاظم الساهر مع حفيدتيه سنا وآية تشعل مواقع التواصل

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 3:01 مساءً
كاظم الساهر

كاظم الساهر

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في صورة عفوية صعدت حفيدات كاظم الساهر سنا وآية الى المسرح في حفله الاخير، واشعلت هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من حيث الظهور النادر لهن.

كاظم الساهر مع حفيدتيه سنا وآية الساهر خلال حفله في لوس انجلوس

كاظم الساهر مع حفيدتيه سنا وآية الساهر خلال حفله في لوس انجلوس

وكان القيصر قد نشر، في وقت سابق، مواعيد حفلاته الغنائية في أميركا حيث يحيي 6 حفلات بداية من ولاية هيوستن الأمريكية، قبل ان يستمر في حفلاته في 12 آذار في لوس أنجلوس، وفي 18 بحفل في شيكاغو، وحفل في واشنطن في 25 من الشهر الجاري، وفي نيوجيرسي في 26، ويختتم جولته الغنائية بحفل في ديترويت في الأول من نيسان.

وتأتي هذه الجولة الغنائية، بعدما أحيا مؤخراً حفلاً في مهرجان دبي للتسوق، وأبهر الجمهور الكبير الذي حضر حفله بأكثر من أغنية من الروائع التي قدمها خلال مسيرته الغنائية الطويلة وكان من بينها أغنية “أحبيني بلا عقد” التي ردد الجمهور كلماتها معه.

وكان ظهور الساهر في حفله بمهرجان دبي للتسوق هو الأول بعد وفاة شقيقه الأكبر علي جبار السامرائي.

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