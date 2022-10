صورة.. كاني ويست يثير الجدل من جديد

أثار مغني الراب الأميركي الشهير، كاني ويست، الجدل من جديد عندما ظهر وهو يرتدي قميصا كتب عليه عبارة “حياة البيض مهمة” White Lives Matte، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية.

وكانت تلك العبارة قد ظهرت في العام 2015 خلال حملة جرى تصنيفها على اعتبار أنها موجة كراهية في الولايات المتحدة يقودها عنصريون يؤمنون بتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، وذلك ردا على شعار “حياة السود مهمة” التي تطالب بإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري.

وكان ويست الذي غير اسمه “يي” قد دشن مجموعته التاسعة من الأزياء المعروفة بـ”“YZY SZN 9″ خلا عرض أقامه في باريس، يوم الاثنين، وشاركت في عارضات أزياء شهيرات مثل نعومي كامبل وميشيل لامي.

Kanye West decision to wear a “White Lives Matter” shirt is disgusting, dangerous, and irresponsible. Some of y’all will rush to defend him. You should ask yourselves why… pic.twitter.com/YT4a6c9tKI

— Marc Lamont Hill (@marclamonthill) October 3, 2022