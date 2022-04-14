صورة.. كيليان مبابي على أبواب ريال مدريد

يتواصل الغموض حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الباريسي، حيث ظهرت دلالة جديدة على اقتراب كيليان مبابي من مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والانتقال المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد صاحب الـ23 عاما مع النادي الباريسي في يونيو/ حزيران القادم، مما يتيح له فرصة التوقيع لأي ناد مجانا بعدما رفض تجديد تعاقده.

من جانبه، أعلن سان جيرمان عبر موقعه الإلكتروني، صباح الخميس، عن شراكة جديدة أبرمها مع شركة “GOAT” الفرنسيةـ روج لها عدد من نجوم الفريق.

وسيحمل قميص باريس سان جيرمان شعار الشركة “GOAT”، حيث ستصبح شريكا رسميا للنادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وبداية من 1 يوليو/ تموز القادم، ستصبح الشركة الفرنسية أحد الرعاة الرئيسيين لسان جيرمان، ليظهر شعارها لاحقا على كم قميص الفريق في المباريات والتدريبات وكذلك عمليات الإحماء.

مستقبل مبابي

الترويج للشراكة الجديدة جاء بصورة تضم 5 لاعبين من أبرز نجوم الفريق الباريسي، يتقدمهم الثلاثي ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا وأشرف حكيمي.

ولم يتواجد مبابي بين زملائه، رغم كونه أحد أهم ركائز الفريق الباريسي، مما جعل البعض يتكهن بأسباب عدم ظهوره في الترويج للشراكة الجديدة.

فسر البعض هذا الأمر بأن نادي العاصمة الفرنسية تأكد بالفعل من رحيل مبابي عن ملعب حديقة الأمراء بنهاية الموسم، نظرا لاستبعاده من الإعلان عن الشريك الجديد للنادي.

وهناك أنباء تفيد بتوصل ريال مدريد لاتفاق المهاجم الفرنسي الشاب مع نادي العاصمة الإسبانية، للانتقال إلى صفوفه مجانا هذا الصيف.

وسبق للنادي الملكي محاولة ضم مبابي في أكثر من مناسبة، آخرها الصيف الماضي بتقدمه بعرض رسمي لضمه مقابل 170 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض.