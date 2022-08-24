الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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صورة لا تصدق لأفعى التهمتها أفعى أخرى

منذ 32 دقيقة

أفعى- تعبيرية

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نشرت حديقة حيوانات في ولاية فلوريدا صورة “مذهلة” لأفعى مزودة بجهاز تعقب بعد التهامها من قبل أفعى أخرى أكبر حجما، وهي من الأنواع الأصلية التي تعيش في المنطقة، وفق موقع محطة فوكس نيوز.

وأشارت حديقة حيوانات ميامي في منشور على فيسبوك إلى أن مستشفى الحيوانات التقط صورة بالأشعة السينية لأفعى البايثون بعد أن التهمتها أفعى أكبر حجما تعرف باسم ثعبان البحر (أفعى فم القطن)، وهي نوع خطير من الأفاعي وموطنها جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث تقعع فلوريدا.

وتظهر الصورة العمود الفقري المنحنى وجهاز التعقب داخل الثعبان الذي كان جراحون قد زرعوه بداخله.

ويبلغ طول أفعى ثعبان البحر 109 سنتيمترات، فيما كان طول الأفعى الأخرى 99 سنتيمترا.

وكانت حديثة الحيوان تتعقب الثعبان بواسطة هذا الجهاز قبل اكتشاف أنه تم التهامه من قبل الأفعى الأصلية.

وفي التعليقات على الصورة، وصف معلق الحدث بأنه “جنون” وأشاد آخر بـ”الأنواع الأصلية في فلوريدا التي بنيت بشكل مختلف”.

وتساءل البعض عن مصير الجهاز بعد التهامه، ورجح بعضهم أن الأفعى استطاعت التخلص منه.

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