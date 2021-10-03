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صورة لرونالدو في مباراة إيفرتون تثير جدلا واسعا

3 - أكتوبر - 2021

كريستيانو رونالدو

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خسر مانشستر يونايتد نقاطا مهمة في صراعه للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بسقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه إيفرتون، أمس السبت، في المرحلة السابعة من المسابقة.

وشارك نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على غير العادة، كبديل في الدقيقة 57، ولكنه خطف الأضواء حتى قبل دخوله إلى الملعب.

وظهر أفضل لاعب في العالم خمس مرات، خلال استعداده للدخول وهو يجلس بالقرب من مقاعد بدلاء فريقه، ويضع على قصبة ساقه واقيا عليه صورته.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة مبدين إعجابهم بتصرف رونالدو، في حين انتقده البعض الآخر معتبرين أن هذا التصرف إشارة أخرى على غرور النجم البرتغالي وهوسه بحب الذات.

وكان رونالدو أثار جدلا واسعا قبل أشهر قليلة وبنفس التصرف تقريبا، عندما ظهر وهو يرتدي واقيا للساق عليه صورة له ولصديقته جورجينا رودريغيز.

ويحتل مانشستر يونايتد، الباحث عن أولى ألقابه في الدوري الإنجليزي منذ العام 2013، المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة.

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