صورة لرونالدو في مباراة إيفرتون تثير جدلا واسعا

خسر مانشستر يونايتد نقاطا مهمة في صراعه للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بسقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه إيفرتون، أمس السبت، في المرحلة السابعة من المسابقة.

وشارك نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على غير العادة، كبديل في الدقيقة 57، ولكنه خطف الأضواء حتى قبل دخوله إلى الملعب.

وظهر أفضل لاعب في العالم خمس مرات، خلال استعداده للدخول وهو يجلس بالقرب من مقاعد بدلاء فريقه، ويضع على قصبة ساقه واقيا عليه صورته.

Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19

— ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021