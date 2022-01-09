صورة.. لن تصدق كيف أصبح مايك بومبيو بعد أن خسر 41 كيلوغراما

تصدّر وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، عناوين الأخبار، وغزت صوره وسائل التواصل الاجتماعي بعدما خسر 90 رطلا (41 كيلوغراما) من وزنه خلال 6 أشهر.

وقال بومبيو، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، إن الأمر بدأ في 14 يونيو/ حزيران 2021، عندما صعد على الميزان ليكتشف أن وزنه اقترب من 300 رطل (136 كيلو غراما) للمرة الأولى في حياته.

وأوضح أنه استيقظ في صباح اليوم التالي وقال لزوجته سوزان: “اليوم هو اليوم المنشود”.

وأضاف: “بدأت في ممارسة تمارين رياضية ليس كل يوم، ولكن تقريبا بشكل شبه يومي، وبدأت أتناول الطعام بطريقة صحيحة، وبدأ الوزن في التراجع”.

بين بومبيو البالغ من العمر 58 عاما إنه استفاد من في صالة ألعاب رياضية في الدور السفلي بمنزله باستخدام بعض الأوزان “الدمبل” وآلة بيضاوية الشكل.

وتابع وزير الخارجية في إدارة دونالد ترامب: “حاولت النزول إلى هناك خمس أو ست مرات في الأسبوع والبقاء فيها لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك”، مشيرا إلى أنه لم يستعن بمدرب أو اختصاصي تغذية.

وعن الفترة التي اكتسب فيها وزنه الزائد، قال بومبيو إنه بدأ في التزايد عندما تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونغرس كممثل عن كانساس في عام 2010.