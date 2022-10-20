صورة.. ما هي أغرب هدية تلقاها محمد رمضان؟!

أثار النجم المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً، الأربعاء، بعد نشره مقطع فيديو جديد وهو يستعرض هدية جديدة تلقاها، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر محمد رمضان الفيديو وهو يفتح الهدية، ويقول: “النهاردة جاتلى هدية غريبة جداً، أغلى صابونة في العالم دهب عيار 24، عشان أغسل بيها وشي”.

وأضاف: “بعد كده اللي أديله الصابونة ميزعلش المفروض يتبسط، مستخسر فيها أي ليفة”، وجاء الفيديو تحت عنوان: “مساء الذهب على عيونكم”.

وعلى الفور حظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،وتراوحت ردود الفعل تجاه الفيديو بين الإعجاب والترحيب والمهاجمة والاستنكار.

وحصل الفيديو على أكثر من 550 ألف مشاهدة، وما يزيد على 7000 تعليق، ونحو 30 ألف إعجاب، بعد نحو ساعتين فقط من نشر محمد رمضان للفيديو على حسابه في “فيسبوك”.

ويذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض للكثير من المشاكل والإخفاقات خلال الفترة القليلة الماضية، بعد إلغاء حفليه في سوريا والإسكندرية، وانسحاب الفنان المصري تامر عبد المنعم من مسلسل “العمدة”.

وتجاهل الفنان المصري تلك الإخفاقات، وحل ضيفاً على مهرجان “موريكس دور” اللبناني في دورته الـ22، حيث فاز بجائزة “النجم العربي الأكثر جماهيرية”.