صورة.. مصر تعرض أقدم رأس في تاريخ حضارتها

أعلنت إدارة المتحف المصري بالتحرير عن عرض “قطعة أثرية فريدة من نوعها وهي عبارة عن رأس من الطين من عصر ما قبل الأسرات، تعود إلى حضارة مرمدة بني سلامة 4800 ق.م تقريبا”.

وأضافت إدارة المتحف المصري بالتحرير في بيان لها، أن “الرأس تعد من أقدم المنحوتات الفنية في الحضارة المصرية القديمة فيما نعلم حتى الآن”.

واتخذت الرأس هيئة بيضاوية وتعمد الفنان هنا أن يختصر ملامح الوجه “فالعينان عبارة عن تجويفين عميقين والأنف بارزة ورشيقة والفم نصف مفتوح كما تبين لنا وجود آثار للون الأحمر على الرأس”.

الحضارة المصر ية القديمة تعد من أطول الحضارات وأعرقها، وعلى الّرغم من انحدارها في بعض الأوقات إلا أّنها كانت تستعيد ُقَّوتها ِلتعود أقوى من الَّسابق، ِمَّما أّدى إلى استمرارها ِلعّدة ُقرون .