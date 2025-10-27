صورة.. منة شلبي تنشر صورتها مع زوجها

بعد انتشار نبأ زواج الفنانة المصرية منة شلبي من زميلها المنتج المصري أحمد الجنايني، هذا الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ للجمهور.

وبعد التسريبات التي حدثت في الساعات الماضية، قررت منة شلبي أن تعلنها بشكل صريح، وتنشر صورة تجمعها بزوجها التقطت خلال الساعات الماضية، إذ نشرت منة شلبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة تجمعها بزوجها المنتج أحمد الجنايني وهي تحمل جائزة “إنجاز العمر” التي حصلت عليها في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام.

واكتفت منة شلبي بوضع قلوب حمراء في تعليقها على الصورة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشدة، ووجه التهنئة لنجمته المفضلة.

واكتشف الجميع أن المنتج أحمد الجنايني كان يتواجد في مهرجان الجونة من أجل دعم زوجته، دون إعلان خبر الزواج، وكان يتواجد في الصف الأول حاضراً في جلسة تكريم منة شلبي، دون أن يظهرا معاً أمام الجمهور في المهرجان.

وفي تعليقها الأول على خبر الزواج، كتبت منة شلبي عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” قائلة: “ها وقد أتممنا نصف ديننا.. والله ما نعرف إزاي”، مع إشارة إلى المنتج أحمد الجنايني.

فيما علق الأخير على الزواج بعدما كتب قائلاً “إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى ومفيش على راسي بطحة.. وبخصوص إزاي بقى فالحب يصنع المعجزات”.

وتلقى الثنائي مئات المباركات من قبل زملائهما في الوسط الفني، الذين حرصوا على توجيه التهنئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.