استمع لاذاعتنا

صورة من كواليس “ع إسمك”… هيك كنا عم نضحك ومبسوطين

منذ 38 دقيقة
مسلسل ع إسمك

مسلسل ع إسمك

A A A
طباعة المقال

نشر الممثل شربل زيادة صورة من كواليس مسلسل “ع إسمك”. وظهر في الصورة مع الممثلتين كارين رزق الله ومارينال سركيس من كواليس التصوير.

وعلّق: “لما تصورنا هالصورة ما كنا عارفين شو ناطرنا بعد كم يوم. هالصورة قبل 17 تشرين 2019، يعني كنا مش عارفين شو ناطرنا وشو مخبيتلنا الـ2020، هيك كنا عم نضحك ومبسوطين بكواليس “ع إسمك”.

إشارة الى أنّ العمل صوّر قبل عام تقريباً، لكنّ الظروف أدّت الى تأجيل عرضه. ويعرض الآن مسلسل “ع إسمك” (كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج فيليب أسمر)، ضمن تعاون ثانٍ في دراما خاصة لمناسبة عيد الميلاد، من بطولة كارين رزق الله وجيري غزال وليليان نمري.

وتسلحت الكاتبة كلوديا مرشليان بنجاح التجربة الأولى لمسلسل “إم البنات” (2018)، فقررت بالاتفاق مع قناة “أم تي في” الدخول في تجربة أخرى، بكلفة بسيطة لمسلسل وجداني يحاكي المجتمع اللبناني وتفاصيل يوميات عائلات وأفراد تسابق موسم الأعياد.

هي محاولات أولى للعبور إلى مسلسلات المناسبات، على غرار ما قُدم في الغرب من أفلام كثيرة سبق وتناولت الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، وركزت بالدرجة الأولى على عنصر “الطفولة” لما يتركه الأطفال من حس عاطفي تلقائي مع المشاهد، واللعب على قصة حب متأرجحة بين ثنائي يحاول أحدهما التغلب على الآخر والفوز به، ونهاية سعيدة تتماشى مع فرح العيد والتسامح.

صورة من كواليس "ع إسمك"

صورة من كواليس “ع إسمك”

    المزيد من منوعات

    نادين الراسي
    بالفيديو – نادين الراسي تفاجئ المشاهدين بإطلالة تصويرية مع “أليكو”
    كارين رزق الله
    كارين رزق الله لصوان: الشعب اللبناني فجر المرفأ نفينا وريحنا من قرفنا
    توم كروز وطاقم فيلم مهمة مستحيلة
    كورونا
    تهديد بطرد طاقم تصوير فيلم “مهمة مستحيلة” بسبب إجراءات كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان
    بالفيديو – شاب لبناني يفاجئ أهله بطريقة مميزة
    كورونا
    كورونا
    دراسة “مرعبة” …5 جينات تجعلك أكثر عرضة للموت إذا أصبت بفيروس كورونا
    ضاحي خلفان
    خلفان لـ نصرالله: انتهى المزاح يا بوعلي… سلّم تسلم