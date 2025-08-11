صورة.. مي عمر: أردت أن أكون حرة

نشرت مي عمر عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، أكثر من صورة وهي تستمتع بإجازتها في جزيرة “سيشل”.

وعلّقت على الصورة قائلة: “أردتُ إجازة لا أضطر فيها لارتداء الفساتين الفاخرة والعلامات التِجارية طوال الوقت. إجازة أستطيع فيها المشي حافية القدمين، والاسترخاء تحت شجرة، والشعور بمزاج الصيف الحقيقي، وأن أكون حرة. روح حرة”.

وقد تفاعل الجمهور مع صور مي بشكل كبير، والتي نالت إعجابهم ووصفوها بحورية البحر. وقد جاءت التعليقات كالتالي: “عروسة البحر، وغيرها من التعليقات التي أشادت بجمال مي عمر ورِقتها وأناقتها.

وفي سياق آخر، بدأت مي عمر التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي تدخل به منافسات دراما رمضان 2026، والذي تتعاون فيه مع المؤلفة مريم نعوم. والمخرجة مريم أبوعوف لأول مرة. لتخوض مي تجرِبة درامية جديدة مع مؤلفة ومخرجة لم يسبق لها التعاون معهما من قبلُ، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج محمد سامي، كان آخرها “إش إش” في رمضان الماضي.