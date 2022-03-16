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صورة هاني رمزي تنتشر عبر “تويتر” الشهيد ابو العربي

منذ 6 ساعات
الفنان المصري هاني رمزي

الفنان المصري هاني رمزي

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انتشرت صورة الفنان المصري هاني رمزي من دوره في فيلم “أبو العربي”، على أخبار نجاح طهران في قتل أحد أخطر ضباط الموساد بالقصف على أربيل.
ما جعل الفنان المصري يرد مازحاً عن طريق تغريدة على موقع تويتر، من خلال إعادة نشر تغريدة فيها صورته قال فيها صاحب الحساب “برأيكم كيف سيكون الرد الإسرائيلي على إيران بعد نجاح طهران في قتل أحد أخطر ضباط الموساد بالقصف على أربيل؟، صورة للضابط الذي تم قتله بأربيل هاني رمزي، حسب مصادر قريبة من الموساد”. وجاء رد الفنان هاني رمزي على الصورة اسم الضابط الشهيد “أبو العربي” وليس هاني رمزي.. أرجو التصحيح”.

تويتة هاني رمزي

ما جعل الصفحات وحسابات المواقع الإخبارية تسارع لحذف المنشور بعد معرفة حقيقة الصورة وسخرية المتابعين من كثرة تداولها.
وترجع الأحداث إلى هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق بـ12 صاروخاً باستهداف مركز إسرائيلي للتآمر نفت سلطات الإقليم وجوده، وأدانت غالبية الأحزاب والقيادات السياسية في بغداد هذا الهجوم.
يذكر أن أحدث أعمال الفنان هاني رمزي مسرحية “أبو العربي” بمشاركة العديد من النجوم، منهم داليا البحيري وحجاج عبد العظيم، وإخراج تامر كرم.

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