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صورة.. هدية غريبة لنجم بايرن ميونيخ بعد تصديه الخرافي

منذ 6 دقائق
تصدي دي ليخت الخرافي

تصدي دي ليخت الخرافي

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أوفى حارس مرمى بايرن ميونيخ، السويسري يان سومر، بوعد قطعه لزميله الهولندي ماتياس دي ليخت، بعد مباراتهم ضد باريس سان جيرمان، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال موقع “fcbinside” الألماني، إن سومر كلف إحدى الشركات في بلاده، بإرسال ما مجموعة 700 كيلوغرام من أجود أنواع الشوكولاتة السويسرية لزميله الهولندي.

وتكفلت شركة كاغي (kagi) بتوفير هذه الكمية الكبيرة من الشوكولاتة، التي أرسلتها بالفعل إلى دي ليخت، يوم الخميس الماضي 9 مارس الجاري، ليتم التبرع بكامل الكمية فيما بعد لإحدى المؤسسات الخيرية في ألمانيا.

وكاد سومر يورط فريقه في الشوط الأول، في وقت كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ويتسبب بهدف يعيد الفريق الباريسي، الذي خسر ذهابا بهدف نظيف، إلى أجواء المنافسة.

حيث تأخر سومر في تشتيت الكرة، لتقطع منه وتصل إلى فاتينيا، لاعب سان جيرمان، الذي أرسلها باتجاه المرمى الخالي، قبل أن يتدخل دي ليخت في الوقت الحاسم، ويبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وفي النهاية نجح بايرن في تجديد فوزه على سان جيرمان، وهذه المرة بنتيجة 2-0، ليبلغ العملاق “البافاري” ربع نهائي “التشامبيونزليغ” بنتيجة إجمالية 3-0.

وبعد المباراة، شكر سومر زميله دي ليخت، ووعده بإرسال شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية الفاخرة، تصله إلى عتبة بيته.

 

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