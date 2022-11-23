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صورة.. هكذا احتج لاعبو ألمانيا في أولى مواجهات مونديال قطر

منذ 8 دقائق
منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا

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في أحدث تعبير عن الانتقادات والجدل الذي أثير بشأن منع شرب الكحول في الملاعب وشارات دعم المثليين، خلال مباريات كأس العالم المقامة في قطر، كمّ لاعبو المنتخب الألماني أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022، احتجاجاً على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح فيفا بعقوبات تأديبية

ونشرت الحسابات الرسمية لمنتخب المانشافت صورة احتجاج لاعبي المنتخب مع عبارة “مع شارة أو بدون شارة ثابتون على موقفنا”.

وقال المنتخب الألماني عبر حسابه على توتير: “أردنا استخدام شارة قائدنا للتعبير موقف تجاه القيم التي نتمسك بها في المنتخب الوطني الألماني: التنوع والاحترام المتبادل. مع دول أخرى ، أردنا أن يُسمع صوتنا.”

وأضاف: ” لم يكن الأمر يتعلق بموقف سياسي – حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض. يجب أن يؤخذ هذا كأمر مفروغ منه، لكن الأمر ليس كذلك. هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا.”

وواجهت قطر سيلا من الانتقادات الغربية بسبب قوانينها تجاه مجتمع الميم وبسبب مزاعم انتهاكات حقوق العمال.

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