“صورة” وسؤال يكشفان إن كنت تمتلك عقل يميل للذكورة أو للأنوثة.. جرّبها!

عرض موقع “factfactories”، صورة تعبيرية _ستجدها أسفل المقال_ لشخص من دون ملامح وغير معروف الاتجاه، وسأل متابعيه، “لأول وهلة” هل رأيت هذا الرجل، يركض نحوك؟ أم يهرب منك؟

وتابع الموقع، إن رأيت “لأول وهلة” رجل يركض نحوك فأنت تمتلك عقل يميل للذكورة، أما إن رأيت “لأول وهلة” رجل يهرب منك فأنت تمتلك عقل يميل للأنوثة.

هذا السؤال كان مقدمة لدراسة نقلها الموقع، أطلقتها دافنا جويل عالمة الأعصاب المعروفة، في عام 2009 عبر دورة مخصصة لدراسات النوع الاجتماعي، حيث أخذها بحثها في رحلة ممتعة للغاية.

استخدمت بحثها ودراستها لكسر الأساطير والقوالب النمطية حول كيفية عمل دماغ الأنثى والذكور ، وكيف أن الرجال أكثر قدرة على المنافسة ، والنساء أفضل في التواصل. لم تعجبها الطريقة التي نعتمد بها كثيرًا على هذه المفاهيم ونراها كحقائق ، حتى أننا نسمح لها بإملاء علاقاتنا ، والطريقة التي نرى بها أنفسنا ، وكيف ننظم أسرتنا.

كانت هناك حالة حديثة حيث تم طرد جيمس دامور، وهو مهندس، ومعروف في Google بسبب مذكرة أرسلها. وذكر في المذكرة أنه ليست هناك حاجة لوجود الكثير من برامج التنوع، وأن النساء لا ينتمين حقًا إلى الهندسة، لأنهن لا يهتمن كثيرًا بالأشياء كما يهتمن بالناس.

على عكسه، هناك العديد من العلماء الآخرين الذين يعتقدون أنه يجب علينا إعادة التفكير في المفهوم الكامل لأدوار النوع الاجتماعي والجنس، والبدء في تحطيم الصور النمطية.

يعتقد البعض أنه لا فائدة من تصنيف بعض أجزاء الدماغ ، أو تصنيف العقول المختلفة على أنها أكثر أنثوية أو ذكورية.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير ممن يعتقدون أنه ليس من حقنا أن ننكر شيئًا ما تحدده التنشئة الاجتماعية وكذلك علم الأحياء ، ونتجاهله ببساطة.

إلى هذه النقطة، دعونا نلقي نظرة على نوع الدماغ الذي لدينا ، ودعونا نرى ما إذا كان يناسب وصف شخصيتنا.