صورة.. وفاء مكي تثير قلق جمهورها وتطلب الدعاء

قالت الفنانة البحرينية وفاء مكي، إنها خضعت لعملية جراحية من أجل استئصال ورم، وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها.

ونشرت وفاء، صورة من داخل المستشفى، حيث ظهرت وهي على سرير المستشفى.. وعلقت قائلة: “دعواتكم.. استئصال ورم”.

وأثارت هذه الصورة قلق متابعيها، الذين تمنوا لها دوام الصحة، وأن تعود بسرعة إلى حياتها الطبيعية وأعمالها الفنية.

وتساءل بعض المتابعين عن طبيعة هذا الورم، على أمل أن يكون حميداً، وألا يؤثر سلباً على صحتها، وأن تعود بأسرع وقت ممكن لجمهورها. فيما أشار آخرون إلى أنها عانت من أعراض مفاجئة، وتم إدخالها إلى المستشفى، حيث لم تكشف سابقا عن طبيعة مرضها، رغم تواصلها المستمر مع جمهورها.

وعلق آخر قائلاً: “ممثلة جميلة، لطالما تميزت بعملها الذي لم يمنعها من لعب دور الأمومة، خاصة أنها حرصت على اختيار غالبية أعمالها في البلاد”.

كانت وفاء مكي قد تراجعت قبل سنوات عن قرار الاعتزال، ووجهت رسالة مطولة إلى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: “لن أعتزل بوجود محبتكم”، مؤكدة أنها “ستبقى رغما عن المنزعجين من تواجدها على الساحة”.

يذكر أن آخر أعمال وفاء مكي مسرحية “لا تشنج” من إخراج حسين العويناتي، وبطولة أحمد محلي وفاطمة عبد الرحيم.

كما شاركت وفاء مكي في الموسم الرمضاني 2022، من خلال مسلسل “عين الذيب” من إخراج محمد القفاص، وتأليف جمال الصقر، وبطولة داود حسين، وسناء بكر يونس، وأحمد عيسى، وعلي جمعة، ويحيى عبد الرسول، وماجدة سلطان، وريم أرحمة، وشيماء سبت، وأمل محمد، ومواري عبد الله، وفاطمة عبد الرحيم.