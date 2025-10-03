صور.. أول ظهور لسمية الألفي بـ"لوكيشن" تصوير "سفاح التجمع"

زارت الفنانة سمية الألفي، الخميس، موقع تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ودينا سامي وصابرين. استقبل فريق العمل الفنانة بحفاوة، وكان في مقدمتهم المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، والمنتج أحمد السبكي، وأبطال العمل.

وأعربت سمية الألفي عن سعادتها بالفيلم الذي أثار جدلاً قبل عرضه، مؤكدة حماسها لمشاهدته وحضور العرض الخاص له بالسينما.

كشف أحمد الفيشاوي مؤخراً عن ملصق فيلمه الجديد “سفاح التجمع”، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي، معلناً بدء تصوير الفيلم تمهيداً لعرضه قريباً.

أثارت قصة “سفاح التجمع” أزمة في الوسط الفني المصري سابقاً، حيث وقع خلاف بين المنتج أحمد السبكي والمنتج أيمن يوسف حول أولوية إنتاج مسلسل درامي يتناول جرائم القاتل كريم، المعروف بـ”سفاح التجمع”.

يشار إلى أن قصة الفيلم مأخوذة من القصة الحقيقية لسفاح التجمع وهو الشاب كريم الذي قتل 3 فتيات بعد اغتصابهن وقام بإلقائهن في مناطق صحراوية بمصر، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام المصري، وقضت محكمة استئناف جنايات القاهرة نهاية ديسمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على المتهم “كريم سليم”، المعروف بـ”سفاح التجمع”.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم كريم سليم، الذي يعمل مدرساً للغة الإنجليزية باستدراج فتيات إلى شقته في التجمع الخامس، وممارسة الجنس معهن داخل غرفة معزولة الصوت أعدها لهذا الغرض، قبل أن يقوم بإجبارهن على تناول مخدر “الآيس” وبعض الأنواع الأخرى.

وخلال التحقيقات اعترف السفاح باغتصابهن وقتلهن وتعذيبهن وتصوير تلك الوقائع في 300 مقطع فيديو، ثم التخلص من الجثث بإلقائها على طريق الإسماعيلية وبورسعيد وضواحي القاهرة.