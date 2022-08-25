صور.. اكتشاف آثار ديناصورات عمرها 113 مليون عام في قاع نهر أميركي

يبدو أن الجفاف الذي يضربالعديد من دول ومناطق العالم قد يكون عاملا مساعدا في العديد من الاكتشافات الجديدة.

وأتاح جفاف أحد الأنهار بمتنزه في تكساس اكتشاف آثار أقدام كان الماء يخفيها سابقاً وتعود لديناصورات عاشت على الأرجح قبل نحو 113 مليون سنة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الآثار العميقة عثر عليها في متنزه يقع بالقرب من مدينة دالاس ويحمل اسم «وادي الديناصورات» (Dinosaur Valley) نظراً إلى وجود عدد كبير من آثار الديناصورات فيه.

وكانت آثار الأقدام مطمورة سابقاً ومليئة بالرواسب ومغمورة بالماء، مما أسهم في حفظها.

وأوضحت المسؤولة في إدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس ستيفاني ساليناس غارسيا أن «ظروف الجفاف الحاد هذا الصيف أدت إلى تجفيف النهر تماماً في معظم الأماكن، مما كشف عن آثار جديدة في المتنزه».

وقد يكون الاكتشاف الجديد أحد أطول سلاسل آثار أقدام الديناصورات في العالم، وفقاً لتعليق أرفقه المتنزه بهذه الصور التي نشرها عبر الشبكات الاجتماعية، وبدا فيها متطوعون يعملون على تنظيفها لكي تظهر بوضوح أكبر.



وشرحت ستيفاني ساليناس غارسيا أن «معظم الآثار التي اكتُشِفَت أخيراً في مواقع مختلفة من النهر في الحديقة تعود إلى ديناصور من نوع أكروكانثوصور»، وهو من وحشيات الأرجل ويمكن أن يبلغ طوله خمسة أمتار ووزنه سبعة أطنان.

وتعود آثار أخرى إلى ديناصورات من نوع سوروبوسيدون التي يمكن أن يصل طولها برقبتها الطويلة إلى 18 متراً ووزنها إلى 44 طناً عند بلوغها.

وأشارت غارسيا إلى أن «تاريخ آثار الديناصورات في المتنزه يعود إلى 113 مليون سنة».

وافتتح المتنزه عام 1972 لحماية هذه الآثار القديمة، بحسب ما جاء في موقعه الإلكتروني.

لكن المهتمين لن يتمكنوا من الاطلاع لفترة طويلة على الآثار الجديدة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ ستغمرها المياه مجدداً قريباً عند بدء هطول المطر.