صور: “بين الحقيقة والخرافة”… 10 حقائق عن سور الصين العظيم

تسود الكثير من المعلومات المغلوطة والخرافية حول سور الصين العظيم وحول إمكانية مشاهدته من الفضاء وسبب بنائه.

نشر جون مان، مؤلف كتاب “Great Wall of China” مجموعة من المعلومات التي تكتنف هذا الباء العملاق.

السور الذي يمتد على بطول يصل لحوالي 21 ألف كيلومترا بحسب مسح أثري أجرته ادارة التراث الوطني الصيني في عام 2012، ويعود بناء السور الى 500 عام سابق.

ونشر موقع “History Extra” أشهر 10 حقائق ع هذا السور العظيم، وهي:

1-لايمكن رؤيته من القمر

جاءت هذه الفكرة من روبرت ربلي، الرسام الذي حصل على ثروة طائلة من سلسلة “Believe It Or Not”، واصف الجدار بأنه “أعظم أعمال الإنسان: الشيء الوحيد الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة من على سطح القمر”.

وعلى الرغم من نفي رواد الفضاء لذلك، ظلت العبارة اقتباسا واسع الانتشار باعتبارها “حقيقة”.

For example, The great wall of china has been existing for 200 years, and guess why majority of it is still standing and is very durable, whats holding it together is “Sticky rice” . Fun FACT 🧠 pic.twitter.com/xEyLxe82Wt

— The Black Tony Stark ⚡️ (@BrentElectronic) May 15, 2019