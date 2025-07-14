صور.. دانييلا رحمة في أحدث ظهور مع زوجها ناصيف زيتون

نشرت الممثلة دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعتها بزوجها الفنان ناصيف زيتون وشقيقتها دنيا ومع الطفلة ابنة شقيقتها وذلك في أحد المنتجعات البحرية حيث أمضوا معًا أجمل وأمتع الأوقات العائلية الدافئة. وعلقت على الصور بعبارة “عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب”.

وبإطلالة صيفية مشرقة، ظهرت دانييلا رحمة، وقد لاحظ المتابعون أن دنيا تحمل الكثير من ملامح الشبه بشقيقتها دانييلا وكأنها نسخة منها.

ومن المعروف مدى تقارب دانييلا وشقيقتها دنيا، كذلك أطلت دانييلا في مقطع فيديو جمعها بزوجها الفنان ناصيف زيتون في أحد المطاعم وهما يستمتعان بالأجواء الصيفية.

وكان الفنانان دانييلا رحمة وناصيف زيتون قد احتفلا مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما حيث نشرت دانييلا عبر حسابها على إنستغرام فيديو مميزًا شاركته مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام من حفل زفافهما ينشر للمرة الأولى حيث ظهر العروسان خلاله وهما يركضان في أحضان الطبيعة محاطين بالأشجار الخضراء يدًا بيد فرحين وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء الذين كانوا يلقون عليهما الزهور البيضاء في مشهد جميل مبهج وكأنه من فيلم رومانسي. وعلقت دانييلا رحمة على الفيديو من وحي أغنية زوجها ناصيف زيتون “حبيبي وبس” بالقول له “حبيبي وبس. منذ سنة واحدة”. ووضعت هاشتاغ “ذكرى زواجنا” مع رمز القلب الأحمر.