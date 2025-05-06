بالصور.. رنا رئيس عروس جديدة في الوسط الفني بمصر

تألقت الفنانة رنا رئيس، في أحدث ظهور لها، بفستان الزفاف الأبيض، الذي أقيم مساء أمس الاثنين 5\5\2025، بحضور الأهل والأصدقاء ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

وأطلت الفنانة رنا رئيس، وهي مرتدية الفستان الأبيض بتصميم جذاب وفريد، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.

ونشرت الفنانة الشابة عدة صور من حفل الزفاف، بتعليق “تزوجت من حب عمري”.

وحضر الفنان ماجد الكدواني الحفل الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث احتضن رنا رئيس وعريسها، في لقطة أعادت للأذهان مشهدهما الشهير في مسلسل “موضوع عائلي” الذي غنت خلاله المطربة هنا يسري أغنية “بنت أبوها”، التي حققت نجاحا كبيرا فيما بعد، وأصبحت واحدة من الأغاني الأساسية التي تعتمدها حفلات الزفاف.

وشاركت الفنانة رنا رئيس مؤخراً في مسلسل “سيد الناس”، بطولة الفنان عمرو سعد، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الفائت 2025. وقبلها شاركت في الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”، الذي أذيع على منصة “شاهد”.