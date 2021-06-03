صور.. عصابة تبتكر خطة جهنمية لتهريب المخدرات إلى أوروبا

تمكنت الشرطة الإسبانية، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بعد تفكيك عصابة يزعم أنها هربت مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى أوروبا عن طريق تمويهها على شكل فحم أسود وإزالة المخدر من رائحته المنبهة لجعله غير قابل للكشف من الكلاب البوليسية، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وبدأ ضباط من الشرطة الإسبانية والشرطة القضائية البرتغالية التحقيق بداية عام 2020 بعد أن لاحظوا أن شركة تجارية “تتعاون مع مجموعة متنوعة من المنظمات لتنفيذ عمليات استيراد مشبوهة”، ولا تتوافق مع عملياتها التجارية المفترضة.

وتتبع الضباط الأعمال التجارية للشركة، واستنتجوا أن تاجر مخدرات معروف من إقليم الباسك الإسباني، كان قد أمضى 11 شهرا قيد الاعتقال في بوليفيا، وراء هذه العمليات.

وقادت “المراقبة الدقيقة” للسلطات البرتغالية إلى أحد الموانئ، حيث ثبت أن حاويتين من الفحم كانت تحتوي على الكوكايين.

وأوضحت السلطات الإسبانية أن “طريقة العمل تضمنت استخدام عملية كيميائية معقدة لإخفاء المخدرات، وتمويهها على أنها فحم، وهي عملية نفذتها عصابات مكسيكية وكولومبية لصالح تاجر المخدرات”.

وقالت إنه بعد هذه العملية المعقدة أصبح الكوكايين “غير قابل للكشف تقريبا لأن الشكل واللون والرائحة كانت مشابهة جدا للفحم”.

واكتشف الضباط أن العصابة وضعت 30 كيسا من الكوكايين بين 1364 كيسا من الفحم الحقيقي لجعل الكشف عنه أكثر صعوبة.

وقام خمسون ضابطا إسبانيا وبرتغاليا بتعقب الحاويتين بعد نقلهما بواسطة شاحنة من البرتغال إلى شمال إسبانيا، حيث كان من المقرر تفريغ محتوياتهما وفصل الكوكايين عن الفحم في أحد المختبرات.

وبمجرد وصول الشاحنات إلى قاعدة العصابة في منطقة صناعية بـ”ميدينا ديل كامبو”، تحركت الشرطة واعتقلت ثلاثة أشخاص وصادرت 862 كيلوغراما من الكوكايين.

