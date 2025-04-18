صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"

فيما لايزال الخبر يشكل صدمة كبيرة في الوسط المصري، تتجه جميع الأنظار حول الفنان كريم عبدالعزيز وذلك يعود للصداقة الكبيرة التي تجمعه مع الراحل سليمان عيد، في حين لم تنجح محاولات كريم محمود عبد العزيز في التماسك خلال توديع صديقه حين جلس يربت على كتف صلاح عبدالله بعد دخوله في نوبة بكاء لم تستطع قدمه حمله معها.

ولم يتمالك كريم محمود عبد العزيز نفسه أيضاً، ودخل في نوبة بكاء خلال جنازة سليمان عيد، خاصة مع علاقة الصداقة الوطيدة التي ربطت بين أشهر ثنائي على تطبيق “تيك توك”، والتي كانت محل إعجاب الجمهور على مدار سنوات، فكيف تكونت تلك الصداقة؟

صداقة كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد

كان الفيديو الشهير للثنائي بعنوان “مالك يا صاحبي أحكي لي”، هو من سلط الضوء على علاقة الصداقة القوية بينهما خاصة بعد أن تصدرا به الترند لأيام، وأصبحوا حديث السوشيال ميديا، وتوالت بعده الفيديوهات الطريفة بينهما، وحصد الثنائي ملايين المشاهدات.

صباح اليوم، استيقظ الوسط الفني على خبر وفاة سليمان عيد، عن عمر 64 عامًا نتيجة أزمة قلبية مفاجئة تسببت في حدوث هبوط في الدورة الدموية ووفاته سريعاً.