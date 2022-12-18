الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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صور.. ميسي يرفع كأس العالم بـ"الزي الخليجي"

منذ 6 دقائق
ليونيل ميسي يرفع كأس العالم

ليونيل ميسي يرفع كأس العالم

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نجح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في تحقيق حلمه ورفع كأس العالم وهو في سنوات مسيرته الكروية الأخيرة.

منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي توج بلقب كأس العالم بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

وخلال آخر مباراة له في مسيرته بكأس العالم، استطاع ميسي تحقيق الحلم، والفوز باللقب للمرة الأولى في مشواره والثالثة بتاريخ بلاده.

وخلال مراسم التتويج، قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بوضع الزي الخليجي على جسد ميسي.

وبعد ذلك، قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وجياني إنفانتينو بتقديم كأس العالم ليرفعها وهو بالزي الخليجي في مشاهد ستظل خالدة بتاريخ الكرة.

ونال ميسي جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد تسجيله 7 أهداف وصناعته لـ3، وهي المرة الثانية التي يحصدها بعد مونديال البرازيل 2014.

يذكر أن منتخب الأرجنتين حقق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 1986.

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