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صور.. نوال الزغبي تتألق بأحدث ظهور لها

منذ 18 دقيقة
نوال الزغبي

نوال الزغبي

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شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها، بمجموعة من الصور لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة متميزة وجذابة أثناء حملة الترويج لكليبها الجديد “فخامة معاليك”، وكتبت على الصور: “سيادة معاليك انا من زمان ابيك”، وحازت على إعجاب متابعيها.

وكانت نوال الزغبي حصلت على جائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها “حفلة”، خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” لعام 2023.

وطرحت نوال الزغبي كليب أغنية “حفلة”، وقدمت من خلاله مجموعة من الاستعراضات الراقصة، بالإضافة إلى رسائل وجهتها للمرأة.

وكليب “حفلة” من إخراج فادي حداد، والأغنية كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم.

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