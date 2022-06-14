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صور.. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بأحدث جلسة تصوير

منذ 19 دقيقة
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

حيث ظهرت هيفاء وهبي في الصور بلوك كاجوال أنيق أبرز جمالها، وارتدت هيفاء وهبي ببنطلون جينز وتوب اسود ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهورهاً عبر السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، تعاقدت هيفاء وهبى على بطولة مسلسل جديد ينتمى إلى أعمال الأكشن، ومن المقرر أن تبدأ فى تصويره خلال شهر عقب الانتهاء من تحضيرات العمل الخاصة بالكتابة وتحديد أماكن التصوير والأبطال المشاركين فى العمل.

ولم يتم الاستقرارعلى اسم المسلسل حتى الآن لحين الانتهاء من كتابة القصة بالكامل، والعمل مكون من 12 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات مطلع العام الجديد.

وعلى جانب آخر تستأنف هيفاء وهبى وصناع فيلم “رمسيس – باريس” خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد فترة توقف لانشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية.

وكانت هيفاء وهبى وفريق عمل الفيلم قد بدأوا تصوير أولى مشاهد الفيلم مطلع يناير الماضي، حيث انتهوا من الأغلبية العظمى لمشاهد الفيلم هناك. ويستعد المخرج أحمد خالد موسى لتصوير المشاهد الداخلية للفيلم بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.

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