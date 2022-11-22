صور وفيديو.. أضخم يخت في التاريخ بتكلفة 8 مليارات دولار

كشفت شركة لازاريني الإيطالية عن تصميم يخت فاخر، سيكون الأضخم في التاريخ، وسيتكلف تشييده مليارات الدولارات.

اليخت يطلق عليه “Pangea”، وهو اسم شبه قارة عملاقة كانت موجودة منذ 200 مليون إلى 335 مليون سنة.

سيصبح اليخت الذي ستبنيه الشركة الإيطالية أكبر مبنى عائم، حيث يبلغ طوله 550 مترا (1800 قدم)، ويبلغ عرضه 610 أمتار (2000 قدم)، وفقا لـ”CNN Travel”.

سيكون اليخت “مدينة عائمة” تحتوي على فنادق ومراكز تسوق ومتنزهات وموانئ للسفن والطائرات الأصغر لإيصال الضيوف إلى اليخت.

اليخت الذي سيتم تصميمه على شكل سلحفاة، وهو مقسم إلى ميناء وساحة رئيسية، تتفرع منها المباني، وتوجد منطقة “القشرة العلوية”، المحاطة بمساحات الحديقة، وستكون بمثابة نقطة هبوط للطائرات.

سيكون الطابق السفلي من اليخت مصنوعا من الفولاذ، وسيكون قادرا على الإبحار بسرعة 5 عقد، وسيتواجد على السطح ألواح شمسية لتشغيل اليخت.

تأمل شركة لازاريني أن يبدأ البناء في عام 2023، وسيستغرق البناء 8 سنوات.