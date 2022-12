صور وفيديو.. إيلون ماسك في قطر لحضور نهائي كأس العالم

وصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين في قطر.

وتداول مغردون فيديو للملياردير الأمريكي وهو يدخل استاد لوسيل الذي يحتضن نهائي مونديال 2022، وسط مجموعة من القطريين.

كما نشر إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” لقطات من حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة فرنسا والأرجنتين، وكتب عليها (At World Cup right now).

@elonmusk dukung siapa lae?

Argentina pasti

cihuyyy sama kita lae elon 🤩🤘🏿 pic.twitter.com/Knlo8RetJQ — Tom at Skill ❍ (@theo12_ini) December 18, 2022

At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

ويأتي ختام كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأحد، حيث تلعب فرنسا حاملة اللقب ضد الأرجنتين في النهائي باستاد لوسيل من أجل اللقب الثالث لأي منهما.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس العالم الماضية عندما فازت فرنسا 4-3 في دور الستة عشر في مباراة ربما كانت الأمتع في روسيا 2018.

وستكون المباراة النهائية مواجهة بين نجمين عندما يقف ميسي (35 عاما) في مواجهة زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي (23 عامًا).

وأحرز كل منهما خمسة أهداف في النسخة الحالية في قطر ويمكن أن يعود أي منهما إلى بلاده بثلاث جوائز إذ يتنافسان على جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب.