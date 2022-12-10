السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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صور وفيديو.. احتفالات تعم شوارع أوروبا بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب

منذ دقيقتين
احتفالات جماهير المغرب في باريس

احتفالات جماهير المغرب في باريس

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شهدت شوارع عواصم الدول الأوروبية، احتفالات عارمة لجماهير المغرب بالتأهل التاريخي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، عقب الفوز على البرتغال 1-0، في الدور ربع النهائي، مساء السبت، على ملعب الثمامة.

وبعد التأهل، انطلقت جماهير منتخب المغرب إلى الشوارع، احتفالا بالإنجاز التاريخي.

ولم يتوقف الأمر على شوارع المغرب، ولا على الدول العربية، حيث امتد الأمر إلى شوارع عواصم الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز” صورا لجماهير منتخب المغرب أثناء الاحتفال بالتأهل التاريخي في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

كما نقلت الوكالة صورا من احتفالات “أسود الأطلس” في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بعد تجمع كبير لمشاهدة المباراة على الهواء مباشرة.

يُذكر أن المغرب بات أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

 

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