صور وفيديو.. لحظة وصول منتخب الأرجنتين إلى بوينس آيرس

وصل منتخب الأرجنتين إلى العاصمة بوينس آيرس، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، عقب التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وتُوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، الأحد الماضي، عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وبعد أقل من يومين على التتويج، وصل منتخب الأرجنتين إلى العاصمة بوينس آيرس، استعدادا للاحتفال مع الجماهير بلقب كأس العالم.

واحتشدت الجماهير الأرجنتينية في مطار إيزيزا الدولي، من أجل استقبال أبطال منتخب الأرجنتين الذي أعاد لقب كأس العالم إلى بوينس آيرس بعد غياب استمر 36 عاما.

وكان ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين في مقدمة من خرجوا من الطائرة وهو يحمل لقب كأس العالم، قبل أن يلحق به المدرب ليونيل سكالوني.

وكان ميسي قد عبر في وقت سابق عن تشوقه للوصول إلى الأرجنتين لخوض “الاحتفالات الجنونية” مع الجماهير.

وبعد النزول من الطائرة، استقل اللاعبون حافلة مكشوفة للاحتفال مع الجماهير بلقب كأس العالم 2022، وسط أهازيج واحتفالات صاخبة من قبل الجماهير.

ومن المقرر أن يحتفل منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم في نصب أوبيليسكو، بالعاصمة بوينس آيرس، حيث جرى العرف على الاحتفال بالإنجازات الرياضية هناك.

وسيقضي لاعبو منتخب الأرجنتين الليلة في مركز للتدريب تابع للاتحاد بالقرب من المطار، حتى الانتهاء من مراسم الاحتفال في الأرجنتين.

شاهد فيديو لحظة وصول منتخب الأرجنتين إلى بوينس آيرس