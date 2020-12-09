صوفيا تتصدر القائمة..أشهر أسماء الأطفال في العالم خلال 2020

يبذل الكثير من الاباء جهودا كبيرة لاختيار أسماء مميزة لأطفالهم خاصة أن الاسم ليس مجرد حروف مصفوفة في شهادة الميلاد بل سيرافق الطفل طوال حياته.

مع انتهاء كل عام يسلط خبراء الأبوة والأمومة في المراكز العالمية المعروفة الضوء على أكثر من 100 اسم شهرة بين الأولاد والبنات خلال السنة.

واحد من المراكز التي كشفت عن قوائمها للأسماء الأكثر شهرة هذا العام كان “بيبي سنتر” BabyCentre، الذي استعان بأكثر من 520 ألف والد ووالدة سجلوا أسماء أطفالهم مواليد 2020.

“بيبي سنتر” موقع مقره في سان فرانسيسكو الأمريكية، ويتصدر وجهات الحمل والأمومة والأبوّة عالميا، إذ يزوّد الأمهات في كل مكان بالنصيحة الموثوقة من آلاف الخبراء، والدعم المناسب بدقة في كل مرحلة من مراحل تطور الطفل.

مفاجآت العام

لقائمة ضمت عدة مفاجآت بينها تخلي كثيرين عن تسمية “أوليفيا”، الاسم الأكثر شهرة لفتاة منذ 3 سنوات، ليعتلي العرش بدلا منه اسم “صوفيا” تاركة المركز الثاني له، ويحتل المركز الثالث اسم “ريلي”.

وقبع اسم “ليام” في صدارة قائمة الأسماء الأكثر شهرة للأولاد، تلاه اسما “نوح” و”جاكسون”.

في المقابل، ضمت قائمة 2020 عددا من الأسماء الجديدة التي وصلت إلى قائمة الأفضل هذا العام، مثل ألبرت Albert وروني Ronnie وجاسبر Jasper وميلو Milo وأستين Austin.

أما قائمة الفتيات العالمية فضمت أسماء ظهرت جميعها في القائمة لأول مرة مثل ليلى، نورا، زينب، مابل، عائشة، إليانا، ماديسون، تاليا، دليلة.

المفاجئ في قائمة 2020 اختفاء بعض الأسماء التي كانت شائعة في يوم من الأيام بل وأصبحت على وشك الانقراض، وأبرزها كارين، الذي لم يعد يحظى باهتمام الوالدين.

شعبية نتفليكس

الملاحظ في قائمة 2020 استدعاء المزيد من الأطفال الذين ظهرت أسماؤهم في مسلسلات حققت شعبية كبيرة بعد عرضها على شبكة “نتفليكس” Netflix.

ومن أبرز تلك المسلسلات “Tiger King” الذي حقق شعبية كبيرة خلال العام الجاري، ليعقبه ارتفاع أسهم اسم “Tiger”. كما ظهر اسم “كونيل” في التسجيلات لأول مرة بعد نجاح مسلسل “أناس عاديين”.

وصعدت “أرابيلا”، بطلة فيلم “I May Destroy You”، لتحتل المرتبة 57، وبالمثل حل اثنان من الشخصيات الرئيسية لـ”لوحة إيمي” ضمن القائمة، وهما ديفيد في المركز 52 وأليكسيس الذي كان قبلها خارج قائمة أفضل 100.

خيارات جديدة

أثبتت أسماء ألعاب الفيديو شهرتها هذا العام، حيث سيطرت أسماء شخصيات من Animal Crossing على مخطط الفتيات، بإجمالي 4 من أفضل 10 أسماء وهي: أوليفيا، أميليا، آفا وفريا.

أحد المصادر المحتملة الأخرى للإلهام هذا العام كان حركة Black Lives Matter، وانعكس ذلك على اختيارات الآباء وتسمية عدد من أسماء أبرز النشطاء السود في التاريخ.

وتقدم اسما روزا (باركس) ومارتن (لوثر كينج) نحو أفضل 100 شخص، بينما تقدمت روبي (بريدجز) ، أول امرأة سوداء تحضر مدرسة بيضاء بـ4 مراكز إلى رقم 22.

وتقدمت أسماء منهم مراكز عدة مثل إيلا (بيكر) التي وصلت للمركز 11، بينما زاد تسجيل بلير (إيماني) ونينا (سيمون) ونيلسون (مانديلا).

أيضا جرى تسجيل اسم تشادويك لأول مرة بعد وفاة الممثل تشادويك بوسمان، أحد أبطال الحركة الخارقين الواقعيين كأول ممثل أسود يتصدر فيلمًا من أفلام Marvel في Black Panther.

البنات العشر الأوائل

وعرض الموقع المتخصص قائمة أفضل 100 اسم للبنات والأولاد خلال 2020، نعرض منها العشرة الأوائل فيما يلي:

1. صوفيا Sophia

2. أوليفيا Olivia

3. ريلي Riley

4. إيما Emma

5. أفا Ava

6. إيزابيلا Isabella

7. أريا Aria

8. عليا Aaliyah

9. أميليا Amelia

10. ميا Mia

الأولاد العشرة الأوائل

أما أفضل 10 أسماء للأولاد خلال العام فكانت:

1. ليام Liam

2. نوح Noah

3. جاكسون Jackson

4. آيدن Aiden

5. إيليا Elijah

6. جرايسون Grayson

7. لوكاس Lucas

8. أوليفر Oliver

9. كادن Caden

10. ماتيو Mateo