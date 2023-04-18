صيحة جديدة على "تيك توك"... احذروا اعتمادها!

تحقق صيحة جديدة رواجاً على “تيك توك” بعد صيحات كثيرة شهدت انتشاراً واسعاً وتسببت بجدل في ظل تحذيرات بشأن خطورتها. صيحة WaterTok تحظى برواج على نطاق واسع حالياً فتدعو المستخدمين إلى ترطيب الجسم عبر إضافات معينة إلى المشروبات لجعلها أكثر جاذبية، بحسب ما نشر في TopSante.

ما الهدف من صيحة WaterTok؟

تدعو صيحة WaterTok إلى الإكثار من تناول السوائل لترطيب الجسم. ومع أنها تعتبر خطوة إيجابية باعتبار أن ترطيب الجسم يعتبر في غاية الأهمية حفاظاً على الصحة والرشاقة والجمال ويدعو إليها الأطباء واختصاصيو التغذية، ومع أن هذه الصيحة تبدو خالية من المخاطر للوهلة الأولى، بعكس الصيحة التي تدعو إلى تناول 4,5 ليترات من الماء يومياً طوال شهر كامل، فإن صيحة WaterTok تعتبر في الواقع مثيرة للقلق بالنسبة إلى الخبراء في مجال الصحة. فبدلاً من الدعوة إلى التركيز على شرب الماء كمشروب صحي مفضل لترطيب الجسم، تدعو الصيحة الجديدة إلى تناول أي نوع من المشروبات مع إضافات ووصفات غير صحية، بعيدة كل البعد عن أي مزيج بالأعشاب العطرية أو بالفاكهة الطازجة.

ما المخاطر الناتجة عن صيحة WaterTok؟

اعتماد صيحة WaterTok لا يخلو من المخاطر بحسب الخبراء في المجال الصحي. فليست كلّها فوائد كما قد يعتقد البعض، وإن كانت تساعد على ترطيب الجسم.

في صحة الأسنان: أثر الصيحة السلبي الأول يرتبط بصحة الأسنان باعتبار أن الملوّنات التي يمكن إضافتها إلى الماء لجعله أكثر جاذبية تسبب ظهور بقع على الأسنان، وتسبب فيها الكثير من الأذى وخصوصاً أنها تحتوي على أحماض ضارة. يضاف إلى ذلك أنها قد تحتوي على معدلات عالية من السكر وحمض السيتريك بحيث يمكن أن تسبب أضراراً في مينا الأسنان وتؤدي إلى تسوسها.

خطر الإصابة بالسرطان: إضافة إلى المساوئ على صحة الأسنان، لا يمكن أن ننسى ما لهذه المضافات الصناعية من مخاطر على الصحة لاحتمال زيادة خطر الإصابة بالسرطان في حال التركيز عليها. كما يمكن أن تؤدي المواد المضافة والملونات الصناعية والمكونات العطرية إلى مخاطر صحية عديدة، كزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري المبكر، إضافة إلى السرطان نتيجة الزيادة في استهلاك المحليات الصناعية فيها أيضاً.

زيادة في الوزن: غالباً ما تطرح هذه المشروبات وكأنها صحية أكثر من المشروبات الغازية أو تلك الغنية بالسكر باعتبارها تحتوي على معدلات أقل من السكر. في الواقع، هي ليست كذلك. فيدعو الخبراء إلى التركيز على ما فيها من مكونات بدلاً من التركيز على محتواها من الوحدات الحرارية فحسب. فهي تحتوي أيضاً على سكريات صناعية بمعدلات عالية، تستخدم في الأطعمة فتسبب زيادة سريعة في معدلات السكر في الدم ،وقد تسبب مشكلات صحية وأيضاً زيادة في الوزن وأمراضاً ترتبط بالمناعة الذاتية.

لذلك ينصح الخبراء كل من يتبع هذه الصيحة، بغسل الفم جيداً بعد تناولها، إضافة إلى تناولها باعتدال والتركيز على تناول الماء كمشروب صحي مفضل، يمكن إضافة الفاكهة الطازجة إليه أو الأعشاب العطرية. وفي حال الرغبة بتحسين مذاق الماء، يمكن إضافة الليمون الحامض أو مكونات طبيعية أخرى كونها صحية وآمنة تماماً.