صينيّ قتل زوجته "حرقاً" خلال بثّ مباشر على الإنترنت.. فماذا كان جزاؤه؟

أعلنت محكمة صينية في مقاطعة بجنوب غرب الصين، السبت، عن إعدام رجل أدين بجريمة قتل، عبر إشعاله النار في زوجته السابقة، في قضية أثارت غضبا وطنيا ورعبا، وشكلت حالة متطرفة من حالات العنف المنزلي.

وقالت محكمة الشعب المتوسطة في “نغاوا” التبتية و”تشيانغ” ذاتية الحكم في بيان قصير صدر على الإنترنت، السبت، إنها نفذت حكم الإعدام في “تانغ لو”.

وأشعل تانغ النار في زوجته السابقة في سبتمبر 2020 بينما كانت تبث بثا مباشرا على منصة الفيديو القصيرة “دوين”. توفيت المرأة البالغة من العمر 30 عاما، والمعروفة على الإنترنت باسم “لامو”، متأثرة بالحروق بعد بضعة أسابيع.

وقدمت لامو لمحة عن حياتها في مقاطع مصورة قصيرة وبث مباشر على دوين، النسخة الصينية من تيك توك التي تديرها نفس الشركة الأم.

في المقاطع المصورة الخاصة بها، كانت تعرض وتعرف بالمناطق الريفية في سيتشوان، وكتبت في مدونتها عن حياتها. كانت من أصل تبتي وغالبا ما كانت ترتدي الملابس التبتية التقليدية في المقاطع المصورة.

كانت شقيقة لامو قد أخبرت “ذا بيبر”، وهي وسيلة إعلامية رسمية مقرها شنغهاي، أن أختها عانت من العنف المنزلي على يد تانغ لسنوات وقررت الطلاق منه نتيجة لذلك.

وأثارت القضية إدانة وغضبا على نطاق واسع في جميع أنحاء الصين، بسبب المحنة التي يمكن أن تواجهها النساء بسبب الزيجات المسيئة. واحتجزت الشرطة الرجل بعد أيام قليلة من انتشار أنباء الهجوم.

واستأنف تانغ القرار لكنه خسر الاستئناف في يناير الماضي.