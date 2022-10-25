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ضجة في الكويت.. أستاذ يطعن زميله داخل مدرسة

منذ ساعتين
علم الكويت

علم الكويت

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أثارت حادثة طعن في إحدى مدارس الكويتضجة كبيرة على مواقع التواصل، حيث تحول خلاف شخصي بين معلمين كويتيين في إحدى المدارس إلى مشاجرة أدت لإصابة أحدهما بطعنات متفرقة، وتم نقله على للعناية المركزة في حالة حرجة، بينما وصفت وزارة التربية الحادثة بأنها “فردية”.

ماذا حدث؟

نشب خلاف بين معلمي تربية بدنية بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، ما أدى إلى تبادلهما الضرب خارج أسوار المبنى التعليمي، وتدخل زملاؤهما لفض الاشتباك والصلح بينهما داخل المدرسة، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وبعد انتهاء فض الاشتباك وعلى غفلة تسلل أحد المعلمين وأحضر سكينا وطعن زميله عدة طعنات، حسب القبس.

وقام المعلم بطعن زميله 3 طعنات على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة، وفقا صحيفة “المجلس” الكويتية.

وأثارت الحادثة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وطالب عدد من النشطاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، بعد نقل المصاب إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

واستنكرت وزارة التربية الكويتية الحادثة ووصفتها بـ”المؤسفة”، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وستتعاون مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وفقا لبيان على موقع “تويتر”.

وأعربت الوزارة عن استيائها لمثل هذه “الأفعال الفردية الخارجة عن رسالة المعلم الذي يفترض أن يكون قدوة لتلاميذه”، مشيرة إلى أنها “ستتخذ القرارات المطلوبة في هذا الشأن ولن تسمح بالخروج عن اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل أسوار المدرسة”، وفقا للبيان.

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