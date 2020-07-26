ضحكتك الفريدة قد تصبح كلمة مرورك المصرفية

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تحاول المصارف دائما اعتماد أعلى معايير الخصوصية في مسألة كلمة المرور المصرفية، لحماية حسابات مودعيها، فلطالما استخدمت بصمة العين واليد، والوجه ككلمات مرور متفردة، إلا أنها تطمح لمزيد من الدقة في هذا الشأن مما لا يسمح تقليدها أو خداع الخوارزمية.

وفي عالم يستخدم فيه عشرات الملايين من الأشخاص كلمات مرور بسيطة، فمن المنطقي استخدام البيانات الحيوية بدلاً عنها، وذلك بالنظر إلى أن كل إنسان لديه العديد من التوقيعات البيومترية الفريدة التي يمكن استخدامها بدلاً من كلمة المرور.

وفي هذا السياق اكتشف العلماء أن الضحك فريد لكل شخص ولا يمكن خداعه. وقد تعتمد مستقبلا كلمة مرور مصرفية أكثر أمانا وخصوصية.

وغالبًا ما تستدعي النظرة الشائعة للأمان البيومتري قارئات بصمات الأصابع، ومسح قزحية العين، وأنظمة تنشيط الصوت.

ومع ذلك، فإن أي خاصية إنسانية فريدة سواء شكل الأذنين، أو الوجه بالكامل، أو نمط الأوعية الدموية في اليد، أو نمط المشي، أو حتى كيفية الكتابة على لوحة المفاتيح، يمكن استخدامها لتوفير توقيع آمن من أجل تسجيل الدخول.

وخلص فريق من قسم هندسة النظم في جامعة لاغوس في نيجيريا إلى أن الضحك قد أثبت أنه ميزة حيوية قابلة للتطبيق للتعرف على هوية الشخص ويمكن دمجها في أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطبيقات متنوعة.

واكتشف الفريق أنه يمكن للناس التعرف على أشخاص آخرين من خلال طبيعة الضحك التي لا مثيل لها لأنه لا يمكن محاكاة الضحك تقريبًا، على عكس الصوت وطريقة الكلام

وعلى سبيل المثال: يمكن أن يحل الأمان المستند إلى الضحك محل استخدام التعرف على الصوت، أما بالنسبة للأنظمة التي يجب أن تكون آمنة للغاية، فيجب تحسين دقة خوارزمية التعرف على الضحك.

وتبعًا إلى أن لكل شخص حسا فكاهيا مختلفا، وما يبدو مضحكًا لشخص ما قد يكون غير ذلك بالنسبة لشخص آخر، فإن إحدى المشاكل المحتملة في استخدام الضحك كتوقيع بيومتري هي أن النظام الذي يستخدمه لتسجيل الدخول الآمن يجب أن يُضحك الشخص.

وعلاوة على ذلك، قد تبدو بعض الأشياء مضحكة في وقت ما وليست مضحكة عندما يتغير مزاجك.

وفي حين يمكن استخدام الضحك كتوقيع رقمي، إلا أنه بالكاد جيد بما يكفي للأنظمة التي تتطلب تسجيل دخول سريع