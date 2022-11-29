الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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ضربة جديدة لمنتخب البرازيل قبل مواجهة الكاميرون بكأس العالم

منذ 48 دقيقة
المنتخب البرازيلي

المنتخب البرازيلي

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الثلاثاء أن المدافع أليكس ساندرو سيغيب عن المباراة الأخيرة ضد الكاميرون في المجموعة السابعة يوم الجمعة بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في فوز بلاده 1-صفر على سويسرا.

وقال طبيب الفريق رودريجو لاسمار في بيان “استُبدل أليكس ساندرو في الدقيقة 86 بسبب الآلام وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت له الثلاثاء إصابته في الفخذ الأيسر ما يؤدي لاستبعاده من مباراة البرازيل المقبلة ضد الكاميرون”.

وستكون هذه ضربة أخرى للبرازيل التي لعبت بالفعل دون نيمار والظهير الأيمن دانيلو ضد سويسرا، وهو الثنائي المستبعد من مباريات دور المجموعات بعد إصابتهما في الكاحل خلال الفوز 2-صفر على صربيا في افتتاح مباريات الفريق القادم من أمريكا الجنوبية في كأس العالم 2022.

وقال لاسمار إن الثنائي يخضع للعلاج ويسعيان للتعافى للعب مباريات أدوار خروج المغلوب.

ولم ينضم نيمار إلى زملائه أمس الاثنين في الملعب بسبب ارتفاع طفيف في درجة حرارته والتي قال لاسمار إنها لا تؤثر على عملية تأهيله للعلاج من إصابة الكاحل.

وأصيب العديد من لاعبي البرازيل يوم الأحد بما فيهم لاعب الوسط لوكاس باكيتا الذي غاب عن تدريب يوم السبت واستبدل بين شوطي مباراة سويسرا.

وعقد المدرب تيتي مرانا خفيفا اليوم الثلاثاء شارك فيه من لم يلعب أساسيا ضد سويسرا، ومن المتوقع أن يجري بعض التغييرات على تشكيلته لمباراة الكاميرون وهي المباراة التي ستضمن للبرازيل صدارة المجموعة السابعة إذا فازت بها، ما يعني أنها ستلعب مباراة دور الستة عشر يوم الاثنين.

وفازت البرازيل بهدف كاسيميرو على سويسرا لتضمن تأهلها لدور الستة عشر.

    المصدر :
  • رويترز

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